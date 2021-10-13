Специалист сообщила, что хорошим источником омега-3 кислот является сельдь.

Рыба является хорошим источником белка, ненасыщенных жирных кислот и витаминов А, Е и D.

Об этом на странице в соцсети сообщила диетолог Светлана Фус. Но в первую очередь, как отметила диетолог, она содержит омега-3 жирные кислоты. "Они нужны для полноценного питания, потому что не вырабатываются в организме, для эффективной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний", - отметила специалист.

Читайте такжеРыбная икра-лучший источник полезной кислоты омеги-3

Фус сообщила, что хорошим источником омега-3 кислот является сельдь.

"Помните, что рыбу есть обязательно надо, причем жирную из холодных морских глубин: сельдь, скумбрию, лососевые", - перечислила диетолог.

Чтобы позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, специалист рекомендовала устраивать "рыбные дни" 2-3 раза в неделю.

"Иметь рыбу в своем меню - значит надежно защитить свое сердце", - подытожила Фус.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова