Лечение после такого "оздоровления" может стоить даже 25 тысяч гривень за одну процедуру.

Главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий развенчал популярный миф о том, что употребление большого количества лимонов положительно влияет на здоровье человека. Оказалось, этот тренд может вызвать серьезные проблемы, даже такие, как камни в почках.

Об этом Жиравецкий рассказал на своей странице в Facebook.

Некоторые считают, что употребление большого количества лимонов может улучшить иммунитет и подщелочить мочу. Однако врач указал на негативные последствия от этого так называемого лайфхака.

"Все было бы ок, если бы в почках на фоне больших доз витамина С не образовывались камни оксалаты! Когда они начинают путешествовать по вашим мочеточникам вам будет не до лимонов и не до улучшения иммунитета!",- написал Жиравецкий.

Читайте такжеКакая вода вредит здоровью больше всего: эксперт озвучил неожиданные фактыПо словам врача, если человек будет есть много лимонов, он может получить сильную боль. Кроме этого, последствия от такого опасного тренда могут серьезно ударить по кошельку.

"Дробление камней стоит от 8000 до 25000 гривень за одну процедуру. Поэтому перед тем как заниматься самолечением, посоветуйтесь с врачом-урологом!", - отметил Жиравецкий, который уже имел в своей практике пациентов с такими проблемами после употребления лимонов.

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Автор: Полина Кузенко