В Министерстве здравоохранения планируют увеличить количество койко-мест и операционных в этой больнице.

В 2021 году на дооснащение Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» будет направлено 1,2 млрд гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

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«В этом году научно-исследовательское специализированное отделение в больнице «Охматдет» ожидает 1,2 млрд гривен, которые будут направлены на дооснащение этого учреждения», - заявила она.

По словам Шаталовой, в 2020 году в новом корпусе больницы пролечились около 20 тысяч детей. «При полном запуске это количество возрастет до 32 тысяч. Сейчас в учреждении установлено 650 коек, планируется 789. Шесть операционных, которые мы имеем сейчас, увеличатся вдвое. 10 тысяч операций превратятся в 18 тысяч», - добавила заместитель министра.

Также, по ее словам, 332 млн грн предполагается направить на развитие Института сердца Минздрава.

«Дополнительно мы имеем финансирование от Всемирного банка и начинаем вторую фазу реализации проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей», - объем соответствует примерно 50 млн долларов США для хирургии одного дня и инсультных отделений наших опорных больниц», - отметила Шаталова.

Как сообщал УНИАН, строительство второго нового корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" было завершено в начале апреля 2020 года. 29 июля его открыли при участии руководства государства и Минздрава Украины.

Справка УНИАН. Строительство нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ «Охматдет» было возобновлено в 2016 году после замораживания в 2013 году. В 2018 году было завершено строительство первого пускового комплекса учреждения с диагностическими отделениями. В том же году началось строительство второго комплекса на 40 отделений, в том числе Центра детской гематологии, онкологии и трансплантации костного мозга, а также планировалось расширить отделение трансплантации костного мозга и интенсивной мегадозовой химиотерапии и вдвое увеличить количество операционных.

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Автор: Константин Гончаров