По словам Геращенко, подписание документа поможет внедрению с медучреждениях передового опыта, в том числе, для лечения детей полицейских, нацгвардийцев, спасателей и работников, пострадавших в период проведения АТО.

Министерство внутренних дел Украины подписало меморандум о сотрудничестве с Национальной детской специализированной больницей «Охматдет» Минздрава Украины.

Об этом сообщается на сайте МВД со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

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В мероприятии приняли участие директор Департамента охраны здоровья и реабилитации МВД Украины Анатолий Смык, начальник государственного учреждения «Главный Медицинский центр МВД Украины» Василий Коробка и генеральный директор Национальной детской специализированной больницы «Охматдет» Владимир Жовнир.

«В случае экстренной необходимости со стороны МВД будет предоставляться помощь в организации санитарной авиации. Также полицейские, спасатели и нацгвардейцы в добровольном порядке станут донорами крови для маленьких пациентов», - отметил Геращенко.

Кроме того, сотрудничество включает обмен информацией о методах профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, а также проведение совместных консультаций.

По словам Геращенко, подписание меморандума поможет наладить сотрудничество между учреждениями здравоохранения МВД и НДСБ «Охматдет» по внедрению передового опыта и международных стандартов лечения. В том числе - для лечения детей полицейских, нацгвардейцев, спасателей и работников, пострадавших в период проведения антитеррористической операции.

Меморандум вступает в силу с 5 апреля и будет действовать до 31 декабря 2025 года.

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Автор: Инна Андалицкая