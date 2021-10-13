В одном регионе нашего государства очень высокий коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом, отметили в Киевской школе экономики.

В Украине Сумская область является наиболее приближенной к "красной" зоне карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 13 октября, во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Уровень заболеваемости в Украине является достаточно большим. Уже первый регион у нас пошел в "красный" уровень эпидемиологической опасности, и мы ожидаем, что на следующей неделе у нас будут новые регионы, которые будут заходить в "красный" уровень... У нас есть Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская", – сообщил он.

Читайте такжеОзвучен прогноз по ситуации с коронавирусом в Украине до конца октябряПо словам Ганиченко, из этих четырех регионов наиболее критическую ситуацию демонстрирует Сумская область, где коэффициент выявления случаев инфицирования уже более 30%.

"...Это очень много – на 50% больше, чем установлен порог в 20%. Динамика роста госпитализации в этом регионе выше 50%", – добавил управленец.

Напомним, в Украине 12 октября зафиксировано 16 тыс. 309 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Ранее стало известно, что в государстве одна область первой переходит в "красную" зону. С 15 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 будет на территории Херсонщины.

В нашем государстве есть еще три уровня эпидопасности: "зеленый", "желтый" и "оранжевый".

Автор: Наталья Хаджи