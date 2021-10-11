Показатели заболеваемости в регионе в 6 раз превышают целевые.

В Одесской области из-за большого количества инфицированных COVID-19 усилен карантин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил руководитель Одесского областного центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Украины Виталий Гончаров, уточнив, что соответствующее решение принято 11 октября на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Он отметил, что прирост инфицированных наблюдается на всей территории региона. Причина очередной волны коронавируса – изменение штамма вируса: превалирует штамм "Дельта", который характеризует короткий инкубационный период (3-5 дней) и прочее.

Вводимые ограничения касаются сферы образования и медицины. В частности, коммунальные медучреждения прекращают плановую госпитализацию, кроме случаев с риском осложнения беременности и родов, а также с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями.

Читайте такжеВ Одессе образовалась очередь в реанимацию из больных COVID-19 – волонтерПроведение в учебных заведениях массовых мероприятий допускается без зрителей и с участием не более одной группы/класса. Также в учебных заведениях под запретом проведение любых развлекательных, спортивных, социальных и других мероприятий. Исключение - официальные спортивные соревнования, включенные в Единый календарный план.

Как подчеркнул Гончаров, показатели заболеваемости в Одесской области в 6 раз превышают целевые.

"Если такая тенденция сохранится, то локдауна в конце октября - начале ноября не избежать", - сказал чиновник.

Коронавирус в Украине и Одесской области

За минувшие сутки, 10 октября, в Украине коронавирус обнаружили у 8 832 человек, в частности, 863 детей и 78 медработников. В больницы госпитализировали 2 672 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни умерли 207 пациентов, выздоровели 2 053 человека.

За сутки в Одесской области зафиксировано 690 случаев COVID-19, из которых в Одессе - 325. Всего с начала эпидемии в области заболели 163 243 человека.

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Автор: Лариса Козовая