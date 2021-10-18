В Одессе люди толпились возле ряда поликлиник, узнали журналисты.

В одесские поликлиники выстроились огромные очереди на вакцинацию от коронавируса COVID-19.

Об очередях на прививку в соцсетях сообщили очевидцы.

В частности, огромные очереди выстроились возле поликлиник №6, №10 и №16. В помещения не могли войти сразу все желающие, и люди толпились на улице.

Многие жалуются, что их не пустили без вакцинации на работу. Часть горожан уверяет, что пришла для того, чтобы получить соответствующий сертификат.

По данным УНИАН, очереди на вакцинацию в Одессе также были в субботу и воскресенье, 16-17 октября.

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Напомним, с 18 октября Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области Украины находятся в "красной зоне" карантина, введенного для борьбы с коронавирусом.

Ранее – 15 числа, "красной" стала Херсонская область.

До этого Кабмин утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

По решению правительства, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "красным", "желтым" или "оранжевым" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров транспорта, в частности, сертификата о вакцинации.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк