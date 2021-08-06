Новообразование располагалось очень близко к основным сосудам селезенки.

Медики клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова удалили ребенку кисту селезенки. В операции использовали робота-хирурга Da Vinci.

Об этом сообщается на странице больницы в Facebook.

Родители 14-летней девочки обратились к врачам с жалобами ребенка на сильную боль в левом подреберье. Лишь через три года обследований удалось установить диагноз - 10-сантиметровая киста в области ворот селезенки.

Поскольку новообразование располагалось очень близко к основным сосудам селезенки, они рисковали удалить орган вместе с кистой. Поэтому медики решили оперировать ребенка с помощью роботической системы Da Vinci.

Читайте такжеЗеленский подписал закон о запрете продажи лекарств детям до 14 лет"Только робот мог гарантировать высокоточное 3D-изображение с 20-кратным увеличением и сложную амплитуду движений в труднодоступных местах, на которую неспособна кисть человека. Именно малоинвазивные хирургические технологии робота помогли успешно удалить кисту, сохранив селезенку неповрежденной!"- говорится в сообщении.

Сейчас ребенок дома, девочка может забыть о постоянной боли и вернуться к занятиям спортом.

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Автор: Людмила Жерновская