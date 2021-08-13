В КГГА отмечают, что стремительный рост количества тяжелых случаев болезни удается сдерживать, в том числе благодаря вакцинации.

Количество "тяжелых" пациентов с COVID-19 в Киеве, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, увеличивается.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации ссылаясь на директора Департамента здравоохранения г. Киева Валентина Гинзбург.

Она рассказала, что согласно данным Министерства здравоохранения, в нескольких регионах Украины эпидемические показатели уже не отвечают "зеленой зоне". При этом отмечается, что в столице уровень госпитализаций и "тяжести" госпитализированных пациентов также "понемногу растет".

"Если еще в прошлую пятницу в стационарах пациентов в тяжелом состоянии (в том числе тех, кто нуждается в искусственной вентиляции легких) было 49%, то сегодня – уже 56%", – рассказала Гинзбург.

Читайте такжеВ Украине выявлено уже 300 случаев штамма "Дельта" - КузинТакже она отметила, что стремительный рост количества тяжелых случаев болезни удается сдерживать, в том числе благодаря тому, что медики и киевляне по-настоящему осознают важность вакцинации. По ее словам, доказательством этого является тот факт, что Киев уже не первый месяц является бесспорным лидером по показателям прививок среди регионов страны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Тернопольщине штамм "Дельта" обнаружили у младенца.

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Автор: Надя Пришляк