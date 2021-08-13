За сутки 12 августа в Польше подтверждено 196 случаев COVID-19. Умерло 6 зараженных человек, а выздоровело 186.

Представитель Министерства здоровья Польши Войцех Андрусевич заявил, что в стране уже началась четвертая волна коронавируса.

Об этом сообщает "Польское Радио" со ссылкой на канал TVP Info.

Он указал на то, что за последние недели число заражений увеличивается на около 20-30% еженедельно и добавил, что эта тенденция сохранится.

Также Андрусевич предостерег, что данные с суток 12 августа, которые являются несколько меньшими, не должны успокаивать. Он подчеркнул, что в течение следующих дней будет больше заражений.

Читайте такжеВ Израиле вводят обязательное COVID-тестирование детей от 3-х летЗа сутки 12 августа в Польше подтверждено 196 случаев COVID-19.

Умерло 6 зараженных человек, а выздоровело 186.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Леся Лещенко