Новый штамм SARS-CoV-2 появился в сентябре, а затем циркулировал среди населения до середины ноября 2020 года.

Одним из возможных объяснений возникновения нового варианта SARS-CoV-2 является длительная инфекция у одного пациента с иммуносупрессией, другим возможным объяснением могут быть процессы адаптации вируса, происходящие у различных восприимчивых видов животных, а затем передаются людям от животных-хозяев.

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Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

"14 декабря власти Великобритании сообщили, что в результате секвенирования (набор биохимических методов установления последовательности нуклеотидных оснований – УНИАН) вирусного генома обнаружен новый вариант SARS-CoV-2, носителями которого являются не менее 1 000 человек (по состоянию на 13 декабря). Сейчас продолжаются исследования для понимания его влияния на клиническую картину и общественное здоровье», - говорится в сообщении.

По информации от ВОЗ и CDC (Центра по контролю и профилактике заболеваний в США), этот вариант SARS-CoV-2 характеризуется набором мутаций белка шиповидного отростка.

В ЦОС отметили, что некоторые из этих мутаций уже были обнаружены в других регионах мира, но о таком их сочетании за пределами Великобритании пока не сообщали. Сейчас около 30 стран Европы уже прекратили сообщение с Великобританией, чтобы предотвратить распространение нового штамма вируса.

Указывается, что за последние недели Великобритания столкнулась с быстрым распространением COVID-19 в юго-восточной Англии, что обусловило усиление эпидемиологических и вирусологических расследований.

«Новый вариант SARS-CoV-2 определяется множественными мутациями спайк-белков (белков-шипов) - в очень важной и неожиданной части вируса», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что необычно большое количество мутаций спайк-белков и другие геномные свойства нового варианта SARS-CoV-2 свидетельствуют о том, что этот вариант появился не из-за постепенного накопления мутаций в Великобритании.

Центр общественного здоровья Минздрава Украины убежден, что «программы вакцинации от COVID-19 вряд ли могли привести к появлению нового SARS-CoV-2, ведь наблюдаемое увеличение не совпадает во времени с началом вакцинации. Новый штамм SARS-CoV-2 появился до начала кампании по вакцинации в Великобритании в сентябре 2020 года, а затем циркулировал среди населения до середины ноября 2020 года».

В ЦОС отметили, что одним из возможных объяснений возникновения нового варианта SARS-CoV-2 является длительная инфекция у одного пациента с иммуносупрессией. Такая длительная инфекция может привести к накоплению мутаций с повышенной скоростью.

«Другим возможным объяснением могут быть процессы адаптации вируса, происходящие у различных восприимчивых видов животных, а затем передаются людям от животных-хозяев. Есть данные о сходстве шипового протеина со штаммом вируса, выявленным у норок из Дании», - добавили в ведомстве.

Новый вид коронавируса: что известно

14 декабря стало известно, что в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса. 19 декабря премьер Великобритании Борис Джонсон сообщил, что новый вид коронавируса может быть заразнее на 70%.

Великобритания ввела в Лондоне и в части Англии жесткий локдаун (так называемый карантин четвертого уровня).

На этом фоне все больше стран прекращают авиасообщение с Великобританией. В частности Дания закрыла воздушное пространство для самолетов из Великобритании на 48 часов, чтобы оценить ситуацию и понять, какие дальнейшие меры нужны, сообщил глава МИД страны Магнус Хеуніке в Twitter. Польша отменила полеты самолетов из Великобритании с полуночи понедельника, написал пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в Twitter. Дата возобновления рейсов не уточняется. Всего ограничения на авиасообщение с Великобританией и странами, где была зарегистрирована новая мутация, ввели более 20 государств.

Украина планирует закрыть авиасообщение с Великобританией.

Между тем "британская" разновидность коронавируса уже зафиксирована в Италии.

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Автор: Константин Гончаров