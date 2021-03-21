Ребята употребляли амфетамин и метадон на вечеринке.

В Ривненской области госпитализировали четырех несовершеннолетних, которые употребляли наркотики на вечеринке.

Об этом сообщается на странице Ровенского областного центра экстренной медицинской помощи.

В ночь с 19 на 20 марта медикам поступило несколько одинаковых вызовов: в помощи нуждались несовершеннолетние из с. Федоровка Гощанского района. У всех пациентов в возрасте 15-17 лет были одинаковые симптомы.

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«Несовершеннолетние во время совместной вечеринки употребляли опасные для организма наркотические вещества (амфетамин и метадон)», - говорится в сообщении.

Трех пациентов без сознания доставили в Гощанскую центральную районную больницу и поместили в реанимационное отделение. Одного медики подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Четвертого несовершеннолетнего привезли родители. Его состояние лучше, потому что родители промыли ему желудок сразу, как заметили, что сыну плохо.

Утром 20 марта двух пациентов в тяжелом состоянии транспортировали в Ривненскую областную детскую больницу. «Одному из них ввели антидот. Появилась мышечная активность, однако он оставался в коме», - говорится в сообщении.

О происшествии сообщили полицейским.

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Автор: Светлана Закелова