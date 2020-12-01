Руководство больницы может лишиться своих должностей.

Комиссия Департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации подвела итоги своего расследования смерти двух пациентов с коронавирусом в больнице Жовквы, которые находились на аппарате искусственной вентиляции легких.

Как сообщает пресс-служба ОГА были отобраны объяснения у медицинских работников, которые на момент происшествия находились в больнице, и представителей администрации.

"Комиссия рассмотрела предоставленную информацию и пришла к выводу, что медицинские работники, которые были на дежурстве, предоставили в полном объеме всю необходимую медицинскую помощь пациентам в момент отключения электропитания. В то же время во время отключения энергии администрация больницы не совершила никаких действий для того, чтобы подключить хирургический корпус, где находится реанимация, к резервному питанию", - рассказал директор департамента здравоохранения Орест Чемерис.

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В связи с этим владельцу больницы - районному совету предложат уволить руководство больницы.

"Работа департамента на этом не завершится. Департамент проведет клинико-экспертную оценку оказания медицинской помощи умершим. По результатам такой оценки сможем понять, связаны ли эти случаи смерти с отключением энергии", - подчеркнул председатель комиссии Андрей Голдун.

Трагедия в Жовковской больнице на Львовщине

27 ноября в Жовковской ЦРБ на Львовщине отсутствовало электроснабжение с 17:50 до 19:10. В это время в реанимационном отделении умерли двое местных жителей в возрасте 61 и 66 лет, подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительная причина смерти - дыхательная недостаточность.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины.

29 ноября глава Минздрава Максим Степанов заявил, что из-за смерти пациентов в Жовковской ЦРБ во всех больницах Украины проверят оборудование.

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Автор: Юрий Годован