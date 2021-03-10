Запись будет рассчитана на врачей учреждений здравоохранения любой формы собственности, общественных деятелей.

В Киевской области откроют запись на вакцинацию для общественных деятелей, которые готовы публично провакцинироваться от СOVID-19.

Читайте такжеВ Украине ускорились темпы вакцинации от COVID-19: за минувшие сутки привились 4 362 человекаОб этом говорится в сообщении Киевской городской госадмнистрации. "В связи с утверждением приказа Минздрава от 01.03.2021 № 369 "О внесении изменений в Дорожную карту по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19" мы формируем резервные списки желающих вакцинироваться на остаточные дозы вакцины", – говорится в сообщении.

Запись будет рассчитана на врачей учреждений здравоохранения любой формы собственности (коммунальные/частные), лидеров мнения, общественных деятелей, деятелей культуры и спорта, лидеров религиозных общин, которые согласны на публичную вакцинацию и проживают в Киевской области.

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Автор: Ирина Погорелая