В Киеве на 19 станциях метро установили дефибрилляторы (фото)

На станциях метро также работают правоохранители и представители муниципальной стражи, имеющие квалификацию для оказания необходимой медицинской помощи пассажирам.

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