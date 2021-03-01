В Киеве на 19 станциях метро установили дефибрилляторы.
Читайте такжеВ Минздраве планируют создание сети экстренного реагирования по оказанию медпомощиКак сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook работы по установке дефибрилляторов на станциях завершены.
Оборудование находится на платформах станций «Лесная», «Дарница», «Арсенальная», «Крещатик», «Театральная», «Вокзальная», «Политехнический институт», «Шулявская», «Святошин», «Академгородок», «Почайна», «Контрактовая площадь», «Майдан Незалежности», «Площадь Льва Толстого», «Олимпийская», «Лукьяновская», «Золотые ворота», «Дворец спорта», «Осокорки».
Также на станциях метро работают правоохранители Управления полиции в метрополитене и представители муниципальной стражи, имеющие квалификацию для оказания необходимой медицинской помощи пассажирам.
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