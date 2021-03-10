Госпиталь оборудуют на базе городской поликлиники №2.

В Ивано-Франковске на базе городской поликлиники №2 откроют дополнительный госпиталь для размещения больных COVID-19.

Читайте такжеСитуация с COVID-19 на Прикарпатье ухудшилась: больных начали размещать в мобильном госпиталеОб этом мэр города Руслан Марцинкив сообщил в Facebook.

«Завтра утром созываем комиссию по чрезвычайным ситуациям. И на базе городской поликлиники №2, расположенной на ул. Довгая, 42, будем делать дополнительный госпиталь. Нужно до двух суток, чтобы приготовить помещение и начать принимать там пациентов», - заявил мэр.

Он попросил жителей Ивано-Франковска и медицинский персонал отнестись к этому решению с пониманием.

«Так как сейчас, если выписываются каждый день по 25-30 человек, то обращаются с запросом на госпитализацию 60-70 пациентов в день. Это непопулярные шаги, но необходимые. Поэтому прошу относиться к ним с пониманием», - добавил Марцинкив.

Коронавирус в Ивано-Франковской области

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Автор: Светлана Макринская