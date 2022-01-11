По словам санврача, во время новой волны коронавируса в Украине число смертей будет зависеть от темпов вакцинальной кампании.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин спрогнозировал, когда в нашей стране начнется новая волна коронавируса. По его словам, всплеск произойдет с конца января.

В интервью "ВВС Украина" он объяснил такой прогноз тем, что до вышеуказанного периода начнут фиксировать больше случаев штамма COVID-19 "Омикрон".

"Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля... Длительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, получивших полный курс прививки или бустерную дозу", - заявил Кузин.

По его словам, в Минздраве не ожидают, что 2022 год будет хуже, чем 2021 по количеству новых случаев или количеству смертей.

Читайте такжеУкраинцы могут аннулировать свои поддельные COVID-сертификаты: как это сделать (видео)"На 2022 год мы планируем большую коммуникационную кампанию, чтобы объяснить людям, что неинфекционные соматические заболевания часто являются прямыми показаниями к проведению вакцинации, а не наоборот", - добавил Кузин.

Как сообщал УНИАН, Украина ввела бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных от 18 лет.

В частности, бустерная доза должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон". Желаемый период ее введения - от 6 до 9 месяцев с даты получения второй прививки от COVID-19.

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