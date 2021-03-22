В лист ожидания на вакцинацию записались 309 тыс. 826 человек.

В Украине за минувшие сутки против COVID-19 привито более 2,7 тыс. человек, все они получили первую дозу вакцины.

Об этом говорится в оперативных данных относительно кампании по вакцинации за 21 марта, обнародованных на ресурсе Минздрав "Вакцинация от COVID-19".

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Согласно сообщением, за вчерашний день не было людей, которые получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине привито 111 тыс. 25 человек, из них получили одну дозу - 111 тыс. 24 человека, завершил вакцинацию (получил две дозы) - 1 человек.

Как отмечается, за 21 марта 2021 года было сделано на 1 тыс. 253 прививки меньше, чем за предыдущие сутки. Вакцинацию осуществляли 66 мобильных бригад по иммунизации.

Наибольшее количество прививок вчера было сделано в Донецкой области - 770, а за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области - 9 тыс. 014 прививок.

По состоянию на 21 марта в лист ожидания вакцинации записались 309 тыс. 826 человек.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Как сообщал УНИАН, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жители и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС. Все прививки являются добровольными и бесплатными.

В Украине прививки делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), произведенной по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови.

Прививка от COVID-19: в Украине началась вакцинация военных за пределами ООС (фото)

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Автор: Инна Андалицкая