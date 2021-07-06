В Минздраве отметили, что во время иммунизации не отдается предпочтение одному или другому препарату.

В Украине с конца июня стартовала вакцинация от COVID-19 рабочих коллективов. Их прививают тем препаратом, который есть в наличии в вакцинальном центре, это может быть как Pfizer, так и CoronaVac.

Об этом в интервью ТСН.uа рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, во время иммунизации не отдается предпочтение одному или другому препарату.

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"То есть, они (рабочих коллективы, - УНИАН.) вакцинируются той вакциной, которая есть сейчас в тех вакцинальных центрах или бригадах, которые будут выезжать в этот организованный коллектив. Если у них есть в достаточном количестве вакцина Pfizer, они будут брать ее, если Sinovac - то ее", - сказал Кузин.

Он выразил надежду, что Минздрав сможет выровнять это относительно непропорциональное распределение путем большего количества вакцины Pfizer, которая будет поступать в страну.

"Если раньше мы получали ее в довольно ограниченном количестве, то по крайней мере на июль - это почти миллион доз. Организованные коллективы, которые сейчас записаны и которые подали соответствующее обращение (сейчас это максимум 350 тысяч), будут вакцинированы всеми вакцинами", - рассказал главный санврач.

Кузин отметил, что вакцина CoronaVac будет распределяться преимущественно на пункты прививок в отдаленных населенных пунктах, потому что у нее более простые условия по хранению и логистике.

Напомним, что 22 июня началась вакцинация от коронавируса компаний, которые имеют в своем штате более 50 желающих прививаться.

Вакцинация от коронавируса: что известно

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

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Автор: Виктория Гордиенко