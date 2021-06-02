Девочке провели успешную операцию в больнице им. Мечникова.

В Днепре в больнице им. Мечникова прооперировали 2-летнюю девочку. Врачи сделали ей операцию на лице.

Об этом написал на странице в соцсети главный врач больницы Мечникова Сергей Рыженко.

"Девочка двух лет со страшным уродством на лице. Мама воспитывает одна. Ребенка не берут в детский сад. Ест через зонд, говорить из-за сложности патологии не может. Анатолий и Алексей Комок взялись за сложную операцию во имя будущего этой семьи. Медлить нельзя. Каждый день ущелья расширяются, и теряется возможность успешной пластики. Операция удалась", - написал Рыженко.

Он отметил, что медики и родные девочки получили ожидаемый косметический результат. Ребенок может есть и уже говорит "мама", а врача Алексея пытается называть папой.

"Что творится в душе мамы, передать невозможно - она счастлива", - написал врач.

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Автор: Ирина Погорелая