В Днепре участились случаи госпитализации детей с коронавирусом.

В Днепре в городской клинической больнице №6 спасают 7-летнего мальчика с коронавирусом. Он попал в медучреждение с тяжелым поражением легких.

Читайте такжеВ Харьковской области от СОVID-19 умер двухмесячный младенецОб этом сообщила исполняющая обязанности генерального директора городской детской больницы №6 Лина Чергинец.

"7-летний мальчик попал в больницу с двусторонней ковидной пневмонией. Он почти неделю круглосуточно находился на аппарате ИВЛ. Ребенок улучшил свое состояние и начинает выздоравливать", - рассказала Чергинец, передает ТСН.

По ее словам, в Днепре участились случаи госпитализации детей с коронавирусом. За первые три месяца этого года в медучреждении уже пролечили больше детей, чем за весь прошлый год. Дети имеют тяжелое течение болезни. Сейчас в медучреждении находятся 34 ребенка с подтвержденным COVID-19.

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Автор: Ирина Погорелая