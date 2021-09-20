Вспышка коронавируса в Одессе произошла из-за человека, который поступил в медучреждение с пневмонией, сообщили в Одесском областном лабораторном центре.

В Одессе источником вспышки коронавируса COVID-19 в терапевтическом отделении одной из больниц стал человек, у которого был отрицательный тест на вирус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в понедельник, 20 сентября, на брифинге сообщил заместитель директора Одесского областного лабораторного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Сергей Дементьев.

Он отметил, что на прошлой неделе была зарегистрирована вспышка среди пациентов терапевтического отделения Одесской городской клинической больницы №1.

Читайте такжеВ Одессе лагерь "Молодая гвардия" возобновил прием детей после вспышки COVID"По состоянию на 20 сентября, зарегистрированы 13 больных. С 14 сентября отделение закрыто на карантин на 14 дней. Источником заражения стал больной, который поступил в отделение с пневмонией. Его протестировали, но быстрый тест был отрицательным", – сказал Дементьев.

Он отметил, что в отделении проведен весь комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Люди, контактировавшие с инфицированными пациентами, находятся под наблюдением медиков.

Напомним, 15 сентября стало известно, что из-за выявления COVID-19 в терапевтическом отделении Одесской городской клинической больницы №1 прекращен прием пациентов, его решили закрыть.

Тогда сообщалось о пяти инфицированных, которых сразу перевели из ГКБ №1 в другие лечебные учреждения: троих – в городскую клиническую больницу №5, одного – в Одесский областной клинический медицинский центр (больница водников). Еще один человек был отправлен на лабораторное лечение.

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Автор: Лариса Козовая