Результати ЕХО-серця показали, що величезний тромб перекривав всю праву половину її серця.

Во Львове чудом спасли женщину, находящуюся на десятой неделе беременности после экстракорпорального оплодотворения.

Об этом сообщает Zaxid.net.

В конце прошлой недели в клиническую больницу скорой медицинской помощи доставили 38-летнюю беременную львовянку в критическом состоянии. Женщина была без сознания, с чрезвычайно низким давлением, пульсом и сатурацией менее 50. По словам заведующей отделением анестезиологии и интенсивной терапии больницы, доктора медицинских наук Натальи Матолинец, надежды на ее выздоровление почти не было.

Результаты ЭХО-сердца показали, что огромный тромб перекрывал всю правую половину ее сердца.

"В правом желудочке был огромный тромб, который практически остановил движение крови. В такой ситуации было два выхода: либо проводить операцию, хоть риск очень высок. Или тромболизис (растворение), что также критично и для женщины, и для плода. По жизненным показаниям остановились на тромболизисе, который начали сразу в реанимационной палате приемного покоя", – говорит Матолинец.

После удачной процедуры у пациентки поднялось давление и сатурация, выровнялся пульс.

Известно, что весной она перенесла тяжелую форму COVID-19.

"Ковид способствует тромбообразованию еще длительное время после выздоровления. Искусственное оплодотворение, во время которого вводится большое количество гормонов, также приводит к повышенным рискам образования тромбов. У нашей пациентки совпали несколько факторов и то, что нам удалось спасти и ее, и ее двойню – это просто чудо", – говорит Матолинец.

В среду, 15 сентября, женщину из реанимации уже переводят в кардиологическое отделение больницы.

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Напомним, в августе медики клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова провели уникальную операцию

Родители 14-летней девочки обратились к врачам с жалобами ребенка на сильную боль в левом подреберье. Лишь через три года обследований удалось установить диагноз - 10-сантиметровая киста в области ворот селезенки.

Поскольку новообразование располагалось очень близко к основным сосудам селезенки, они рисковали удалить орган вместе с кистой. Поэтому медики решили оперировать ребенка с помощью роботической системы Da Vinci.

Сейчас ребенок дома, девочка может забыть о постоянной боли и вернуться к занятиям спортом.

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Автор: Денис Прядко