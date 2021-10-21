Пункты экспресс-тестирования работают на 10 вокзалах.

"Укрзализныця" с 21 октября открывает на крупнейших железнодорожных вокзалах Украины пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Вакцинированные пассажиры могут по выгодной цене сделать тест и получить справку, которая станет основанием для проезда в случае отрицательного результата", - сказано в сообщении.

Пункты экспресс-тестирования работают на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава. Пассажиры, у которых есть билет на поезд, смогут сделать тест за 350 грн.

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Кроме этого, с сегодняшнего дня начинают работать пункты бесплатной вакцинации на 5 железнодорожных вокзалах: Киев, Львов, Харьков, Одесса и Днепр.

В дальнейшем "Укрзализныця" планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

11 октября Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов:

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности;

международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами дводозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала "Дія";

отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки выявили 22 415 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1771 ребенок и 345 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Житомирской (1562), Одесской (1528), Львовской (1388), Запорожской (1355) и Харьковской (1319) областях.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 8 млн 373 тыс. 550 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 6 млн 743 тыс. 615.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Екатерина Гирнык