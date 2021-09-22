Коронавирус на Закарпатье ежедневно убивает людей, отметил главный инфекционист региона.

В Закарпатской области реанимационные отделения больниц заполнены пациентами, больными коронавирусом COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в среду, 22 сентября, во время брифинга сообщил главный инфекционист Закарпатья, директор коммунального некоммерческого предприятия "Областная клиническая инфекционная больница" Михаил Поляк.

В среднем, по словам Поляка, больницы Закарпатья заполнены больными COVID-19 на 19,1%. Однако, например, областная инфекционная больница – на 55%, Центр легочных болезней в Ужгороде – на 22%.

"Главное, что количество больных, которых привозят в больницу, ежедневно растет. Они поступают тяжелые, реанимационные отделения у нас заполнены. Хочу отметить, что каждый день, к сожалению, кто-то умирает – бывает и по 2-3 человека. Для нашей маленькой области это очень много!" – подчеркнул он.

Как отметил медик, к сожалению, люди так и не осознают, что уберечь от заражения или облегчить течение болезни может вакцинация.

Читайте такжеВ ближайшее время некоторые регионы Украины могут перейти в "красную" зону карантина – Шмыгаль"Сколько должно умереть людей, чтобы поняли, наконец, наши земляки, что надо прививаться, особенно старшим возрастным группам? Ведь умирают в основном люди, которым за 60 лет... У нас больше вакцинируется молодежь, а люди постарше, особенно сельское население, вакцинируется медленно", – уточнил Поляк.

Главный инфекционист области также отметил, что симптоматика штамма "Дельта" отличается от предыдущих штаммов коронавируса.

"Сейчас чаще появляются кишечные проблемы, тошнота, рвота, понос, появляется першение в горле, сильные головные боли – этого раньше не было", – рассказал Поляк.

Также, по словам инфекциониста, если раньше инфицированные коронавирусом преимущественно теряли вкус и обоняние, то сейчас еще и слух.

"В целом ситуация с распространением COVID-19 в Закарпатской области – напряженная", – добавил медик.

Ранее стало известно, что 21 сентября в Закарпатской области выявили 49 случаев инфицирования коронавирусом, а 20 числа – 79.

Всего в нашей стране по состоянию на 22 сентября COVID-19 диагностирован у 2 362 559 человек, выздоровели 2 235 668 пациентов, а 55 161 человек умер.

Как сообщила на брифинге региональный координатор вакцинальной кампании против коронавируса в Закарпатской области Виктория Тымчик, всего в регионе одной дозой вакцинированы 15% населения, двумя – 8,3%.

Население Закарпатья превышает 1 млн 200 тысяч человек.

Напомним, вакцинация в Украине началась в конце февраля.

Авторы: Наталия Петервари, Екатерина Присяжнюк