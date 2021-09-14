По результатам пилотного проекта Министерство здравоохранения рассмотрит решение о внедрении его в других областях Украины.

На Полтавщине запускают пилотный проект с вакцинации от COVID-19 маломобильных людей на дому.

Об этом написал председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"С сегодняшнего дня в Полтавской области стартует первый в Украине пилотный проект по выездной вакцинации пожилых людей. Его внедряют при поддержке Минздрава, ВОЗ и ОО "Родители за вакцинацию", - отметил он.

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Так, по его словам, в двух селах Миргородской громады - Гаркушинцах и Петровке - в течение 6 дней будут находиться волонтеры, которые прямо на улице будут рассказывать о пунктах прививки, а также будут посещать местных жителей, чтобы акцентировать внимание на необходимости вакцинации.

"Эти волонтеры - такие же жители громад: почтальоны, медицинские сестры, которых знают и уважают", - подчеркнул Синегубов.

Он отметил, что население этих сел - более 2 тыс. человек, половина из которых - люди старше 60 лет.

"Они относятся к группе риска, поэтому вакцинация для них - жизненная необходимость. Пожилых людей будут специально подвозить к пунктам для получения доз вакцины. Также маломобильных лиц будут прививать на дому", - написал глава области.

Он добавил, что по результатам пилотного проекта Министерство здравоохранения рассмотрит решение о внедрении его в других областях Украины.

Отметим, на сегодня в Украине за последние сутки 135 тыс. 223 человека вакцинировано от COVID-19. Одну дозу получили 54 тыс. 523 человека, полностью иммунизированные - 80 тыс. 700.

С начала вакцинальной кампании привито 5 млн 961 тыс. 265 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 млн 884 тыс. 904. Всего проведено 10 млн 846 тыс. 167 прививок.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Автор: Инна Андалицкая