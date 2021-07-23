У женщины не сразу диагностировали заболевание, сначала ее лечили от коронавируса.

Медики в Волынской области выявили случай опасного инфекционного заболевания – туляремии. Местная жительница заболела после укуса овода.

Об этом сообщает пресс-служба Волынского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

Инцидент произошел в селе Садов Луцкого района. Насекомое укусило женщину, когда она пасла коров.

По словам медиков, у пациентки сначала поднялась температура и возник озноб, поэтому ее лечили от коронавируса, но ее состояние ухудшалось. На третьи сутки у женщины покраснело и припухло место укуса, а также появилась боль в суставах и увеличились шейные и паховые лимфатические узлы. После чего инфекционисты заподозрили туляремию и провели необходимые анализы. В лаборатории подтвердили диагноз.

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Врачи заверили, что в текущем году это первый случай опасной инфекционной болезни в регионе.

"Среди населения проведена разъяснительная работа по мерам борьбы с мешковидными грызунами и предупреждение укусов кровососущих насекомых во время проведения сельхозработы и тому подобное", - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Туляремия - это острая природно-очаговая инфекционная болезнь. Она характеризуется лихорадкой, появлением бубен и поражением кожи, глаз, миндалин, легких и других органов.

Переносчиком инфекции являются различные виды грызунов, в том числе ондатры, зайцы, водяные крысы, полевки, хомяки, мыши, а также домашние животные - свиньи, овцы, крупный рогатый скот. Среди животных болезнь разнося кровососущие насекомые.

Как ранее сообщал УНИАН, в Запорожье подтверждено заболевание ботулизмом у двух людей, которые употребляли вяленую рыбу. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии, без сознания в реанимации.

Автор: Анастасия Горбачева