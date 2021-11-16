Медики назвали несколько путей инфицирования ВИЧ в Украине.

В октябре 2021 года в Украине официально зарегистрировали 945 новых случаев ВИЧ-инфекции у 231 пациента диагностировали СПИД, а 136 человек умерли от СПИДа.

Об этом сообщили в Telegram-канале Центра общественного здоровья Украины.

Как рассказали в ведомстве, существует несколько путей инфицирования ВИЧ в Украине в октябре 2021 года, а именно:

гетеросексуальный - 607;

гомосексуальный - 28;

парентеральный - 301;

вертикальный - 152;

неизвестный - 3.

"ВИЧ-инфекцию, как и многие другие, можно эффективно лечить. В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно. Антиретровирусная терапия подавляет размножение ВИЧ в организме, помогает восстановить функции иммунной системы, а значит, продлевает и повышает качество жизни ВИЧ-инфицированных людей", - подчеркнули в ЦОЗ.

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Медики отмечают, если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать лечение, можно достичь такого уровня, что количество вируса в крови становится настолько мизерное, что он не проявляется в анализе крови.

Быстрый тест можно сделать даже у семейного врача. Это бесплатно, безболезненно и требует только капли крови и 15 минут вашего времени.

Напомним, как писал УНИАН, на фоне пандемии COVID-19 в Минздраве заявили, что люди, которые живут с ВИЧ / СПИДом, могут вакцинироваться от коронавируса. Прививки для таких людей безопасны и дают такие же преимущества, что и всем остальным людям.

По данным Госстата, за январь-май 2021 года от СПИДа умерло 983 украинцев.

СПИД в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко