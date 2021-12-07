Семейное застолье обернулось больницей: четыре человека попали в реанимацию.

В Сумской области зафиксировали вспышку ботулизма. В городе Лебедин четыре человека попали в больницу после семейного застолья. Все они пробовали консервированные грибы домашнего приготовления.

Как говорится в сюжете ТСН, женщине, которая была в тяжелом состоянии, медики сразу ввели сыворотку против ботулизма.

Кроме нее, этот препарат нужен был еще двум больным. Но его пришлось уже покупать через частного предпринимателя, который специально для них завез лекарства из-за рубежа. Потому что, как оказалось, в Сумской области была только одна доза сыворотки, а купить в Украине – ее невозможно.

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По словам медиков, вакцину заказывают ежегодно централизованно через Минздрав в зависимости от прогнозируемого количества больных ботулизмом. В этом году в области было четыре дозы сыворотки, а случаев – уже шесть.

Перебои с сывороткой против ботулизма в Украине начались с 2014 года, когда государство отказалось регистрировать и закупать российский препарат. Сейчас ее завозят из Канады, цена одной дозы - 80 тысяч гривень.

"Это лекарственное средство не производится в Украине. Заявки на уровне государства проводят. Заказ предоставляется. Сейчас мы ожидаем поставки. Надеемся, что в ближайшее время они будут", - говорит медицинский директор Сумского областного центра инфекционных болезней и дерматологии имени Красовицкого Ирина Троцкая.

Напомним, недавно в Бердянске мужчина умер в реанимации от ботулизма. Он употреблял вяленого леща или плотву. Рыбу купил на центральном рынке.

Справка УНИАН. Ботулизм является пищевым отравлением, поражающим нервную систему, чаще всего продолговатый и спинной мозг. Также он приводит к параличу глазных мышц и поражению черепных нервов.

Формируется чаще всего в продуктах домашнего консервирования (мяса, рыбы, иногда овощей) вследствие попадания бактерий Clostridium botulinum. Риск заболеть существует и в случае потребления вяленой и копченой рыбы или мяса.

Среди симптомов болезни – рвота, схваткообразные приступы боли сверху живота, расстройство функций глотания и речи, одышка, учащенный пульс, расстройства зрения, сухость слизистых оболочек, нехватка воздуха, слабость и боль в мышцах.

Автор: Виктория Гордиенко