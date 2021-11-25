Открыто уголовное производство.

Сегодня ночью пятерых воспитанников Кременской специализированной школы-интерната, что в Луганской области, госпитализировали с предварительным диагнозом - пищевое отравление.

Как сообщила Полиция Луганской области, поступило сообщение диспетчера скорой медицинской помощи о госпитализации несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 10-ти лет.

Отмечается, что около двух часов ночи пятерым воспитанникам школы-интерната стало плохо, у них повысилась температура.

Воспитательница вызвала экстренную медицинскую помощь, которая и доставила детей в медицинское учреждение.

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Полиция открыла уголовное производство по ст. 325 УК (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

Ранее сообщалось, что в Одесской области из-за вспышки кишечной инфекции закрыли детсад "Родничок".

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Автор: Инна Андалицкая