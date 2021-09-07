Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования отметил, что ситуация в Украине по заболеванию COVID-19 "действительно ухудшается".

На сегодня самые опасные в плане эпидемиологической ситуации три области - Львовская, Винницкая, Черновицкая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он отметил, что ситуация в Украине по заболеванию COVID-19 "действительно ухудшается".

"На сегодняшний день страна приближается к "желтой" зоне. Он добавил, что "оранжевая" и "красная" зоны могут быть в тех областях, где есть более серьезные проблемы.

По его словам, учитывая ситуацию, многие забыли о карантинных ограничениях и об этом надо все время напоминать. Он обратился к председателю ВРУ Дмитрию Разумкову во время заседания Согласительного совета о необходимости напоминать народным депутатам Украины, в частности в сессионном зале парламента, о карантинных ограничениях.

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Радуцкий также сказал, что на сегодня нет проблем с поставкой вакцин в Украину, но есть проблемы с нежеланием части людей вакцинироваться.

Он призвал народных депутатов Украины быть достаточно осторожными с высказыванием "собственного мнения" относительно вакцинирования в эфирах телеканалов.

Ранее сообщалось, что Украина может перейти в "желтую" зону уже с 13 сентября, Минздрав направил представление Кабмину.

По предварительным данным Минздрава в трех областях Украины, а именно Луганской, Херсонской, Черновицкой и городе Киеве показатели заболеваемости COVID-19 не соответствуют показателям "зеленой" зоны.

Коронавирус в Украине: что известно

Автор: Надя Пришляк