У других школ будут вынужденные каникулы.

На Львовщине в случае введения "желтой" зоны эпидопасности смогут работать в привычном режиме лишь чуть более 10% школ.

Как сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации об этом заявил директор департамента здравоохранения ОГА Орест Чемерис.

"В соответствии с положениями постановления Кабмина № 1236, учебное заведение при "желтом" уровне эпидопасности может работать в привычном режиме в случае, если 80% персонала (и педагогов, и вспомогательного персонала) получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19. На Львовщине почти 1100 школ и из них, к сожалению, лишь чуть больше 10% смогут продолжать обучение офлайн. У других школ будут вынужденные каникулы", - сказал Чемерис.

В департаменте образования и науки Львовской ОГА уточнили, что на 80% вакцинирован персонал в 165 школах области.

Читайте такжеОдной области Украины грозит "красная" зона-KSEЧемерис также добавил, что ежедневно в области увеличивается количество случаев заболевания на коронавирус. Динамика госпитализаций составляет более 65%.

"С сегодняшнего дня больных COVID-19 будут принимать Сокальская Центральная и Рудковская больницы, которые некоторое время находились в запасе. Еще на этой неделе к работе с ковидными пациентами привлекаем другие три заведения – Пустомытовская, Перемышлянская и Жидачевская больницы", - рассказал он.

Чиновник отметил, что от 93 до 98% госпитализированных с коронавирусом людей не вакцинированными.

Как сообщал УНИАН, с 23 сентября в Украине устанавливается "желтый" уровень епіднебезпеки. Такое решение приняла сегодня Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Автор: Светлана Макринская