Ситуация в регионе сложная. К примеру, почти все пациенты в областной больнице Мечникова больны штаммом "Дельта".

На Днепропетровщине в 27 больницах, которые принимают больных коронавирусом и имеют 4890 коек, загруженность составляет 77%.

Об этом во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Днепропетровской ОГА Владимир Орлов, передает Суспільне.

"Ситуация близка к критической, загруженность коек - 77%. В десяти больницах: в Днепре, Кривом Роге, других крупных городах области, почти на 100% загружены койки. Сегодня будем поднимать вопрос открытия дополнительных мест", - отметил Владимир Орлов.

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Вместе с тем в COVID-центре больницы Мечникова лечатся более 180 человек. 26 из них - в реанимации. Как говорят врачи, почти все больны штаммом "Дельта". Еще мест в отделениях уже не хватает. Поэтому в COVID-центре добавят еще 40 коек.

Так же врачи настаивают, в случае первых симптомов следует сразу обращаться за помощью и сдавать анализы. Ежесуточно лаборатория Мечникова делает до полутора тысяч тестов.

"Дельта-штамм вытеснил все другие штаммы, которые встречались в прошлом году. Повреждаются почки. У нас много больных, которые сегодня в реанимации находятся на диализе. Мы видим рост смертности за счет молодых людей. Если раньше это было 70-80, то сейчас и 30, и 40", - рассказал генеральный директор ОКБ им. И. Мечникова Сергей Рыженко.

Относительно вакцинации, то по словам заместителя председателя Днепропетровской ОГА, наблюдается активность. Так, в выходной день, 15 октября, в области вакцинировались 15 тысяч человек. Тогда как обычно в выходные вакцинировались 2-3 тысячи.

После перехода Днепра в "красную" зону карантина в городе стало больше желающих вакцинироваться. Так, 18 октября в центрах вакцинации образовались немалые очереди. В одном из центров ("Менора") днепряне вынуждены ожидать прохождения всей процедуры.

Огромные очереди и в центре вакцинации на улице Паникахи, 53. Там в коридоре перед кабинетом столпились десятки людей.

Похожая ситуация и в горбольнице №6. Там своей очереди днепряне ждут на улице.

По словам и. о. директора департамента здравоохранения ОГА Виктории Кулик, по состоянию на 18 октября на Днепропетровщине вакцинировались 1 млн 300 тыс. человек, первую дозу получили 742 тысячи, две дозы — 584 тысячи жителей.

Напомним, как писал УНИАН, в Днепре врачи утверждают, что возраст госпитализированных во время новой волны заболевание значительно помолодело. Это люди 1982, 1985, 1992 годов рождения, которые не вакцинированы.

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Автор: Виктория Гордиенко