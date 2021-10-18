Школьник имел сопутствующие заболевания, сообщил мэр города Корюковка.

В городе Корюковка Черниговской области от коронавируса COVID-19 умер ученик местной школы.

О смерти школьника сообщил в понедельник, 18 октября, городской голова Ратан Ахмедов, узнал корреспондент УНИАН.

По словам мэра, в населенном пункте растет количество больных, больше тяжелых случаев и больше пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

"Сегодня имеем первую смерть ребенка от COVID-19. У мальчика были сопутствующие заболевания, но эту болезнь ему кто-то передал. Передал, потому что нет коллективного иммунитета, не соблюдается масочный режим", – отметил корюковский городской голова.

Читайте такжеНе было прививки: в Чернигове коронавирус убил беременнуюОн призвал местных жителей вакцинироваться и доверять доказательной медицине, а не социальным сетям.

По информации местных СМИ, умерший парень был учеником 9-го класса.

С осложнениями его госпитализировали в Черниговскую областную детскую больницу, однако спасти ребенка медики не смогли.

Напомним, 17 октября коронавирус в Украине нашли у 9 524 человек, в частности, заболели 790 детей. За сутки от COVID-19 умерли 177 человек.

По данным Минздрава, в нашей стране полностью иммунизированы – получили две дозы вакцины от вируса – 6 490 162 человека.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Синельник