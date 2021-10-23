Посещать кафе и рестораны, спортивные, культурные, развлекательные учреждения можно будет только при наличии сертификата о вакцинации, или документа, свидетельствующего о выздоровлении от COVID-19. Такие ограничения вводятся и на общественном транспорте.

В Черновицкой области с 24 октября усиливают карантинные ограничения.

Соответствующее решение приняла сегодня на своем заседании областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.

По словам руководителя главы ОГА Сергея Осачука, область находится за шаг до "красной зоны", поскольку с каждым днем на Буковине показатель заболеваемости COVID-19 растет.

"Комиссия ТЭБ и ЧС предлагает разрешить посещение заведений общественного питания, спортивных, культурных, развлекательных и других учреждения только при наличии сертификата о вакцинации, или документа, свидетельствующего о выздоровлении от COVID-19. Подходит также ПЦР-тест или экспресс-тест, который действителен 72 часа", - говорится в сообщении.

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Такие ограничения касаются и общественного транспорта, нерегулярных и регулярных перевозок в области.

"Помимо лиц, имеющих один из перечисленных выше документов, посещать учреждения спортивного профиля могут лишь спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры при условии соблюдения санитарных норм. Запрещено проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы автоконцертов, автокинотеатров и тому подобное. Нельзя находиться в общественных местах без средств защиты", - добавили в ОГА.

Соответствующие рекомендации вступают в силу завтра, 24 октября. Их соблюдение будут проверять специальные группы.

инфографика УНИАН инфографика УНИАН

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 23 октября было выявлено 23 тыс. 229 случаев COVID-19, госпитализированы 5 тыс. 362 человек, умерли – 483.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Тамара Отовская