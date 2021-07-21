Ситуация с COVID на оккупированном полуострове быстро ухудшается.

Оккупационная администрация РФ в Крыму может досрочно завершить туристический сезон на полуострове, если заболеваемость коронавирусом станет катастрофической.

Как сообщает "Интерфакс", соответствующее заявление сделал так называемый глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, сейчас планов закрыть полуостров для туристов нет, несмотря на ухудшение ситуации с COVID. Но он уже получает требования закрыть Крым от туристов.

"Пока решений таких нет и планов нет, но если ситуация перевалит за какую-то катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее", - сказал Аксенов.

Он обратился к местному населению и к бизнесу с призывом соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, чтобы не допустить роста заболеваемости.

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По данным российской администрации на полуострове, три недели назад на полуострове регистрировали от 250 до 280 случаев заражения COVID-19 в сутки, за последнюю неделю - от 375 до 409. На утро 21 июля оперштаб сообщил, что суточный прирост в Крыму составил 404 новых случая заражения.

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Автор: Дмитрий Захаров