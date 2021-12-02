В наличии все вакцины, утвержденные Минздрав Украины.

На админгранице с Крымом открылись пункты вакцинации от коронавируса. Получить бесплатные прививки теперь можно в КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" с 9.00 до 15.00.

Как говорится в сюжете ТСН, пункты прививок работают для жителей временно оккупированного полуострова, которые являются гражданами Украины.

В наличии все вакцины, утвержденные Минздравом Украины. Здесь же на месте можно будет также заключить декларации с семейными врачами.

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"Живая очередь. Проблем пока никаких нет. В случае необходимости, мы организуем онлайн-запись и все, что будет удобным для людей", - сказала врач-терапевт Каланчакского центра первичной медицинской помощи Наталья Жабицкая.

"Если взять за прошлый месяц с временно оккупированной территории официально обратилось не более 200 человек за вакциной, поэтому если будет спрос, мы только рады, потому что это единственный действенный способ, чтобы уберечь людей от этой страшной болезни. Мы только призываем, чтобы люди шли, вакцинировались и защитили себя, потому что коронавирус, к сожалению, не отступил", - рассказал заместитель председателя ОГА Николай Якименко, передает Суспільне.

Координатор офиса общественной организации "Крым. SOS" в Херсоне Алексей Тильненко объяснил, почему жители Крыма выбирают прививки в Украине.

"К нам обращаются достаточно много крымчан на самом деле, которые хотят получить вакцину. И у них было до сегодняшнего дня только две опции. Это или центры массового вакцинирования, где происходит вакцинация всех желающих людей. Или это центры, которые находились на территории больниц, максимально приближенным к админгранице, где наши граждане, которые выезжают, могли получить прививку. С сегодняшнего дня они могут получить прививку на КПВВ. Основной запрос от людей – это, во-первых, получение сертификата соответственно, это для себя, и для того, чтобы уберечь здоровье своих родных. Это получение прививки, чтобы был иммунитет", - говорит Тильненко.

Напомним, открытие пунктов вакцинации на админгранице с временно оккупированным Крымом анонсировали 22-23 ноября во время рабочей поездки вице-премьера Ирины Верещук на Херсонщину. Тогда основной преградой для открытия пунктов называли нехватку медиков, готовых работать на КПВВ.

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера от COVID-19 прививки получили 210 тыс. 869 человек. Одну дозу получили 74 тыс. 855 человек, полностью иммунизированы – 136 тыс. 014 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 13 млн 543 тыс. 488 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 11 млн 415 тыс. 141 лицо.

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля. Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее, и Moderna.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко