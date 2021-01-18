25 января в Украине начнет действовать адаптивный карантин - "оранжевая" зона, а потому возобновится работа учреждений культуры.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр культуры Александр Ткаченко, передает ТСН. Он напомнил, что кинотеатры смогут работать в условиях заполненности на 50% и рассадки людей в шахматном порядке.
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"В пределах "оранжевой" зоны все учреждения культуры, в том числе и кинотеатры, будут работать. Впрочем, с определенными ограничениями: 50 процентов заполнения, рассадка в шахматном порядке, в музеях — один человек на десять квадратных метров", - рассказал глава Минкульта.
В частности, концерты будут проходить при условии заполненности зала на половину. Это касается и читальных залов и библиотек.
Ткаченко подчеркнул, что до 28 февраля действует так называемый режим чрезвычайной ситуации, но в течение весны решения по карантинным ограничениям будут принимать, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране.
"Мое желание, чтобы люди вернулись к устойчивому развитию. То, что в первую очередь беспокоит культурные заведения и креативную индустрию, прогнозируемость. Надо понимать, как дальше будет происходить карантин", - пояснил министр.
По словам министра Александра Ткаченко, в прошлом году выдавались гранты тем учреждениям культуры и представителям креативной индустрии, которые были закрыты и понесли убытки. Он не исключает того, что Минкульт будет вынужден обратиться в Верховную Раду за новым пакетом помощи для индустрии.
Жесткий карантин 8-24 января 2021 года: что под запретом
- 9 декабря Кабинет министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Он предполагает такие ограничения:
- Запрет на работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);
- Запрет на работу развлекательных заведений;
- Запрет на работу предприятий торговли непродовольственными товарами;
- Запрет на работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;
- Запрет на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
- Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);
- Запрет на работу непродовольственных рынков;
- Запрет на посещение учебных заведений, кроме детсадов
Что разрешено во время жесткого карантина 8-24 января 2021
- Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения.
- Разрешено проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работу предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами для животных.
- Также имеют право работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также учреждения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.
- Парикмахерским и салонам красоты разрешено работать исключительно по предварительной записи.
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