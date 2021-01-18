В Минкульте назвали условия работы учреждений культуры после локдауна.

25 января в Украине начнет действовать адаптивный карантин - "оранжевая" зона, а потому возобновится работа учреждений культуры.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал министр культуры Александр Ткаченко, передает ТСН. Он напомнил, что кинотеатры смогут работать в условиях заполненности на 50% и рассадки людей в шахматном порядке.

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"В пределах "оранжевой" зоны все учреждения культуры, в том числе и кинотеатры, будут работать. Впрочем, с определенными ограничениями: 50 процентов заполнения, рассадка в шахматном порядке, в музеях — один человек на десять квадратных метров", - рассказал глава Минкульта.

В частности, концерты будут проходить при условии заполненности зала на половину. Это касается и читальных залов и библиотек.

Ткаченко подчеркнул, что до 28 февраля действует так называемый режим чрезвычайной ситуации, но в течение весны решения по карантинным ограничениям будут принимать, учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране.

"Мое желание, чтобы люди вернулись к устойчивому развитию. То, что в первую очередь беспокоит культурные заведения и креативную индустрию, прогнозируемость. Надо понимать, как дальше будет происходить карантин", - пояснил министр.

По словам министра Александра Ткаченко, в прошлом году выдавались гранты тем учреждениям культуры и представителям креативной индустрии, которые были закрыты и понесли убытки. Он не исключает того, что Минкульт будет вынужден обратиться в Верховную Раду за новым пакетом помощи для индустрии.

Жесткий карантин 8-24 января 2021 года: что под запретом

9 декабря Кабинет министров решил ввести жесткий карантин с 8 по 24 января 2021 года. Он предполагает такие ограничения:

Запрет на работу заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос);

Запрет на работу развлекательных заведений;

Запрет на работу предприятий торговли непродовольственными товарами;

Запрет на работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий;

Запрет на работу спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

Запрет на проведение массовых мероприятий, кроме организации горнолыжного досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков);

Запрет на работу непродовольственных рынков;

Запрет на посещение учебных заведений, кроме детсадов

Что разрешено во время жесткого карантина 8-24 января 2021

Усиленный карантин не предусматривает ограничения работы общественного транспорта - как городского, так и междугороднего сообщения.

Разрешено проведение официальных спортивных мероприятий без зрителей, работу предприятий торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами для животных.

Также имеют право работать АЗС, финансовые учреждения, операторы почтовой связи, а также учреждения медицинской практики, ветеринарной практики, учреждения по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.

Парикмахерским и салонам красоты разрешено работать исключительно по предварительной записи.

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Автор: Андрей Василюк