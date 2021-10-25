Крымские "власти" вынуждены докупать модульные холодильники, чтобы хранить умерших "в более или менее надлежащем состоянии".

Морги в оккупированном Крыму не справляются с нагрузкой из-за роста смертности от COVID-19.

Об этом сообщает российский Коммерсант, ссылаясь на данные так называемого "врио министра здравоохранения" региона Константина Скорупского.

По его данным, крымские "власти" вынуждены докупать модульные холодильники, чтобы хранить умерших "в более или менее надлежащем состоянии".

"Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии", - уточнил Скорупский.

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Ситуация с коронавирусом в оккупированном Крыму

С октября в оккупированном Крыму 23 раза подряд обновлялся суточный коронавирусный антирекорд. За последние сутки там выявили 655 новых заразившихся.

Всего с начала пандемии от коронавируса там умерли 2,9 тыс. пациентов.

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Автор: Денис Прядко