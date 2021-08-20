Так, вакцинированные коллективы могут расклеить в себя наклейки с надписями: "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!"

Министерство здравоохранения Украины предлагает предприятиям свои помещения с вакцинированным персоналом помечать стикерами.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Отмечайте свои помещения яркими стикерами о том, что ваши работники привиты от COVID-19. Скачать и распечатать наклейки можно по ссылке", - отметили в министерстве.

Вакцинированные коллективы могут расклеить в себя наклейки с надписями: "Мы вакцинированы от COVID-19", "У нас безопасно!", "Давай и ты!"

Как сообщал УНИАН, украинцам теперь станет еще проще попасть в Европейский Союз - Брюссель официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия" соответствующими европейским.

Стоит отметить, что украинские "коронавирусные паспорта" были признаны даже раньше российских.

Аналогичное решение приняли и в отношении COVID-сертификатов Турции и Северной Македонии.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Леся Лещенко