Документ рассматривает особенности проведения диагностики и лечения несахарного диабета в Украине с позиции обеспечения преемственности видов медицинской помощи.

Министерство здравоохранения впервые создало и утвердило унифицированный клинический протокол первичной, вторичной (специализированной) и третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи "Несахарный диабет".

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава. "В последнее время заболеваемость центральным несахарным диабетом становится все более распространенной. Это связывают с увеличением количества хирургических операций на головном мозге и гипофизе, а также количества черепно-мозговых травм, при которых случаи развития заболевания составляют до 30%", - отметили в министерстве.

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Унифицированный клинический протокол первичной, вторичной (специализированной), третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи (УКПМП) "Несахарный диабет" разработан с учетом современных требований доказательной медицины. Он рассматривает особенности проведения диагностики и лечения несахарного диабета в Украине с позиции обеспечения преемственности видов медицинской помощи. УКПМП разработан на основе адаптированной клинической рекомендации "Несахарный диабет" и с учетом современных международных рекомендаций, отраженных в клинической рекомендации Society for Endocrinology Clinical Guidance: Inpatient management of cranial diabetes insipidus (https://bit.ly/3hzgyxv).

Новый протокол предназначен для использования на всех уровнях оказания медицинской помощи.

Следует отметить, что учреждение здравоохранения должно разработать внутренний документ (клинический маршрут пациента), унифицирующий медицинскую помощь пациентам на локальном уровне.

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Автор: Леся Лещенко