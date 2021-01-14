К имеющимся 25 позициям, которые внесены в перечень, добавлено еще 3 - "Варфарин" (антикоагулянт), "Нифедипин" (антигипертензивный препарат) и "Ацетилсалициловая кислота" (антиагрегант).

Кабинет министров Украины внес изменения в перечень лекарственных средств, стоимость которых полностью или частично возмещается по программе "Доступные лекарства", добавив 3 новых препарата.

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Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, об этом заявила во время брифинга первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.

"Учитывая широкое распространение неинфекционных болезней, среди которых первое место занимают сердечно-сосудистые заболевания, Минздрав расширяет доступ пациентов к первичной и вторичной профилактике, а также лечению сердечно-сосудистых заболеваний. На государственном уровне пациентам обеспечивается возмещение лекарственных средств по программе "Доступные лекарства", и к имеющимся 25 позициям, включенным в перечень, мы добавили еще 3 - "Варфарин "(антикоагулянт), "Нифедипин" (антигипертензивный препарат), "Аацетилсалициловая кислота" (антиагрегант)", - сообщила Садовьяк.

*** Программа "Доступные лекарства" реализуется согласно утвержденному перечню лекарственных средств для лечения неинфекционных заболеваний. В рамках программы предусмотрена реимбурсация, механизм возмещения государством стоимости лекарственных средств для пациентов, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, сахарным диабетом II типа.

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Автор: Леся Лещенко