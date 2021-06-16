На сегодняшний день от коронавирусной болезни полностью иммунизированы почти 287,9 тыс. украинцев.

В связи с праздничными выходными часть центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в четверг и пятницу, 17-18 июня, некоторые будут работать в понедельник, 21 июня.

Об этом Министерство здравоохранения сообщает в Facebook.

Список центров может обновляться. Точное расписание их работы доступно по ссылке: https://bit.ly/vac_points.

Напоминается, что с 29 мая года в Украине запустили первые центры массовой вакцинации населения против COVID-19. В них прививают граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через приложение "Дія", или через контакт-центр Минздрава. Вакцинируют как тех, кого предварительно пригласили на прививку телефонным звонком или сообщением, так и по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет предоставляется пожилым людям.

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Вакцинация от коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации против COVID-19 началась в Украине 24 февраля.

В выходные 12-13 июня в Украине уже работали 50 центров массовой вакцинации.

На сегодняшний день от коронавирусной болезни полностью иммунизированы почти 287,9 тыс. украинцев.

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Автор: Виктория Токарева