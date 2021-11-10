Работники учреждений, которые не будут прививаться от COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Министерство здравоохранения расширило перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 станет обязательной с 9 декабря.

Согласно приказу, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти, которые подлежат обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, добавятся сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Работники вышеуказанных учреждений, которые не будут прививаться против COVID-19, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации, пояснили в Минздраве, передает Радио Свобода.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в Украине вакцинировано против коронавирусной болезни COVID-19 267 тыс. 401 человека.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, одну дозу получили 150 тыс. 663 человека, полностью иммунизированы - 116 тыс. 738.

С начала вакцинальной кампании привито 11 млн 697 тыс. 386 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 млн 154 тыс. 792. Всего проведено 19 млн 852 тыс. 176 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая