В Украине утвердили новые стандарты медицинской помощи пациентам с коронавирусной болезнью.

Министерство здравоохранения обновило стандарты медицинской помощи пациентам с COVID-19 и среди прочего позволило контактным вакцинированным лицам не самоизолироваться.

Своим приказом от 8 сентября изменения утвердил министр Виктор Ляшко.

Так, мониторинг и наблюдение за контактными лицами в Украине устанавливается на период 14 дней от последнего контакта с подтвержденным или вероятным случаем, независимо от того, было контактное лицо вакцинировано против COVID или нет.

Однако полностью вакцинированным гражданам или тем, кто переболел, больше не надо самоизолироваться, если у них нет симптомов.

Контактные лица, которые получили полный курс вакцинации, а также те, кто переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев (с документальным подтверждением), при отсутствии симптомов не должны самоизолироваться", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Если же симптомы COVID-19 появляются, человек должен пройти обследование на определение антигена SARS-CoV-2 с использованием быстрых тестов и/или теста на определение антигена SARS-CoV-2 методом ИФА (а в случае невозможности - методом ПЦР) и самоизолироваться до получения результата обследования. Если тот будет положительный, в отношении лица принимаются все меры как к имеющему COVID-19.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, сколько COVID-больных готова выдержать медицинская система УкраиныПри этом контактные лица, независимо от того есть у них симптомы или нет, должны пройти тестирование на 5-7 день после контакта и находиться на самоизоляции. Прекратить самоизоляцию можно при получении отрицательного результата теста.

Другие изменения стандартов медпомощи пациентам с COVID-19

Кроме того, Минздрав увеличил перечень лиц, которые должны делать предварительное скрининговое тестирование на антиген SARS-CoV-2. В список попали:

медицинские и фармацевтические работники (в частности, те, которые оказывают медицинскую помощь и/или ухаживающие за пациентами, больными COVID-19; сотрудники лабораторий, работающие с образцами из дыхательных путей, полученными от пациентов, больных COVID-19; работники патологоанатомических, судебно-медицинских бюро, отделений, принимающих участие во вскрытии тела, в частности, во взятии образцов и другие медицинские и фармацевтические работники);

пациенты, которые нуждаются в плановой госпитализации и не имеют признаков тяжелого острого респираторного синдрома и/или других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ);

социальные работники;

работники Национальной полиции Украины, Службы безопасности президента Украины, Управления государственной охраны и другие лица, контактирующие с президентом Украины;

сотрудники Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины; работниками Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

призывники, военнослужащие;

работники заведений закрытого типа;

те, кто пересекает контрольные пункт въезда-выезда;

те, кто должен быть протестирован во время расследования вспышки заболеваемости.

Как отмечают в Минздраве, если нет возможности провести экспресс-тестирование с использованием быстрых тестов на определение антигена SARS-CoV-2, медицинских и фармацевтических работников будут тестировать с использованием метода ПЦР.

Читайте такжеВ НСЗУ заявили, что в травмпунктах пациенты должны получать помощь бесплатноКроме того, по новым стандартам, врач, который оказывает медицинскую помощь в амбулаторных условиях, должен информировать центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава по административно-территориальной принадлежности о результате лечения и/или прекращения самоизоляции лиц, которые подлежали определению подтвержденного случая COVID-19, не позднее чем через 1 день от даты, когда тот станет известен. Ранее у врачей было на это три дня.

Коронавирус в Украине

В Украине за сутки обнаружили 3 663 новых случая COVID-19. В частности, заболели 342 ребенка и 63 медработника. 981 человек попал в больницу, зафиксирован 61 летальный случай, выздоровели 1 546 человек.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, если лимит COVID-больных будет превышен, украинским больницам придется снова остановить плановые госпитализации и предоставить приоритет пациентам с коронавирусом.

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Автор: Катерина Комолова