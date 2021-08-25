Согласно Национальному календарю профилактических прививок, дети получают защиту от 10 инфекционных заболеваний: коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита.

Министерство здравоохранения призывает украинских родителей сделать детям необходимые плановые прививки к началу нового учебного года.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В министерстве напомнили, что, согласно Национальному календарю профилактических прививок, дети получают защиту от 10 инфекционных заболеваний: коклюша, дифтерии, столбняка, кори, паротита, краснухи, туберкулеза, гемофильной инфекции типа b (ХИБ-инфекции), гепатита В и полиомиелита.

Несмотря на то, что регионы полностью обеспечены необходимым количеством вакцин, темпы прививки медленные. По данным Центра общественного здоровья, на конец июня этого года только 38% детей в возрасте 6 лет вакцинированы от полиомиелита и 31,6 % — от дифтерии и столбняка.

"Пандемия негативно сказывается на темпах рутинной вакцинации, и такая ситуация сложилась во многих странах мира. Но прошлый год показал, что даже на пике заболеваемости COVID-19 мы можем иметь высокий уровень охвата прививками от вакциноуправляемых болезней. Эти заболевания никуда не делись, поэтому прерывание плановой вакцинации является очень угрожающим для здоровья украинцев. Мы призываем семейных врачей и педиатров рассказывать своим маленьким пациентам и их родителям о возможности вакцинироваться, а родителей просим позаботиться о собственном здоровье и здоровье их детей, чтобы они могли безопасно расти, играть и учиться в кругу сверстников", - рассказал заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Автор: Леся Лещенко