С текущими ресурсами в Украине могут делать 250-350 тыс. прививок против COVID-19 в сутки.

Украина готова к возросшему спросу на вакцинацию против COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

В частности, с вхождением нескольких областей в "красную" зону в Украине выросли темпы вакцинации.

"В Херсонской области за последнюю неделю темпы вакцинации выросли практически вдвое – на 91%... И на прошлой неделе Херсонская область показала новые рекорды", - отметил он.

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Эксперт рассказал, что сегодня также зафиксировано рекордное количество прививок за сутки в Украине – более 193 тыс.

"Мы ожидаем, что такие числа будут только расти и в течение этой недели мы увидим новые рекорды", - отметил Ганиченко.

По его словам, сейчас показательным является то, что регионы наращивают возможности по вакцинации.

"Способность Украины по состоянию на сейчас с текущими ресурсами - это 250-350 тыс. прививок в сутки... это абсолютно реальные числа, которые текущая мощность вакцинальной медицинской системы готова делать", - сказал он.

Поэтому в KSE уверены, что Украина готова к такому возросшему спросу на вакцинацию.

Напомним, как сообщал УНИАН, для регионов Украины установлено выполнение целевых показателей по охвату вакцинацией против COVID-19 на уровне 1,5 млн прививок в неделю.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Антонина Доломанжи