Обновленный реестр будет действовать уже с 1 октября текущего года.

Министерство здравоохранения Украины утвердило обновленный реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения препаратами для лечения сахарного диабета І типа и несахарного диабета, расстройств поведения и психики и эпилепсии.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, обновленный реестр будет действовать уже с 1 октября текущего года.

"С 1 октября препараты лечения диабета І типа, несахарного диабета, расстройств поведения и психики, а также эпилепсии будут добавлены в программу "Доступные лекарства". То есть пациенты, имеющие эти заболевания, смогут получать необходимые лекарства в аптеках бесплатно или с доплатой. Аптекам же стоимость этих лекарств будет компенсировать государство. В связи с этим мы обновили реестр лекарств, стоимость которых подлежит возмещению по программе государственных гарантий медицинского обслуживания населения", - заявил первый заместитель министра Александр Комарида.

Читайте такжеМинздрав впервые утвердил протокол оказания помощи больным несахарным диабетом

По его словам, благодаря этому реестру пациент сможет узнать, какое лекарственное средство можно получить бесплатно, а за какое нужно доплатить.

Важно, что с 1 октября выплачивать возмещение стоимости добавленных препаратов будет единый плательщик - Национальная служба здравоохранения. Препараты будут выписываться и отпускаться по электронному рецепту, что позволит избежать нерационального назначения препаратов и усилить контроль за их отпуском из аптек.

***Программа "Доступные лекарства" была внедрена в 2017 году для уменьшения финансовой нагрузки на пациентов и увеличения доступности лекарств. В настоящее время программа работает для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, сахарным диабетом II типа. В список препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и диабета II типа в настоящее время включено 293 препарата, которые можно получить бесплатно или с доплатой на выбор пациента. С 1 октября в реестр будет добавлено еще 138 препаратов.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Леся Лещенко