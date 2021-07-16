В июне 2021 года в Украине зафиксировали 1 542 случая туберкулеза. 309 случаев из которых — рецидивы.
Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook, cреди выявленных случаев туберкулёза:
- 1 231 новый случай заболевания;
- 309 пациентов с рецидивом;
- 27 пациентов, которые восстановили лечение после перерыва;
- 72 пациента, которые начали повторное лечение после неудачного;
- 28 других случаев;
- 2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.
Всего в июне 2021 года от туберкулеза лечились 1 777 человек.
Симптомы туберкулеза могут быть незаметными в течение многих месяцев, поэтому люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях. Несвоевременное обращение к врачу может привести к удлинению срока лечения и возникновения осложнений заболевания. Если выявить болезнь на ранней стадии, её можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений.
Отметим, лечение туберкулеза в Украине бесплатное, больной получает препараты по месту лечения.
Напомним, Украина планирует преодолеть эпидемию туберкулеза до 2030 года. В 2020 году заболеваемость этой болезнью уменьшилась на 30 %.
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