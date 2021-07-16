Всего в июне 2021 года от туберкулёза лечились 1 777 украинцев.

В июне 2021 года в Украине зафиксировали 1 542 случая туберкулеза. 309 случаев из которых — рецидивы.

Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook, cреди выявленных случаев туберкулёза:

1 231 новый случай заболевания;

309 пациентов с рецидивом;

27 пациентов, которые восстановили лечение после перерыва;

72 пациента, которые начали повторное лечение после неудачного;

28 других случаев;

2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.

Всего в июне 2021 года от туберкулеза лечились 1 777 человек.

Симптомы туберкулеза могут быть незаметными в течение многих месяцев, поэтому люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях. Несвоевременное обращение к врачу может привести к удлинению срока лечения и возникновения осложнений заболевания. Если выявить болезнь на ранней стадии, её можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений.

Отметим, лечение туберкулеза в Украине бесплатное, больной получает препараты по месту лечения.

Напомним, Украина планирует преодолеть эпидемию туберкулеза до 2030 года. В 2020 году заболеваемость этой болезнью уменьшилась на 30 %.

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Автор: Виктория Гордиенко