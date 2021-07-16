В июне 2021 года в Украине зарегистрировали 1 542 случая туберкулёза / фото УНИАН

В июне 2021 года в Украине зафиксировали 1 542 случая туберкулеза. 309 случаев из которых — рецидивы.

Как сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины в Facebook, cреди выявленных случаев туберкулёза:

  • 1 231 новый случай заболевания;
  • 309 пациентов с рецидивом;
  • 27 пациентов, которые восстановили лечение после перерыва;
  • 72 пациента, которые начали повторное лечение после неудачного;
  • 28 других случаев;
  • 2 пациента с неизвестной историей предыдущего лечения.
Данные facebook.com/phc.org.ua/

Всего в июне 2021 года от туберкулеза лечились 1 777 человек.

Симптомы туберкулеза могут быть незаметными в течение многих месяцев, поэтому люди часто обращаются за помощью на поздних стадиях. Несвоевременное обращение к врачу может привести к удлинению срока лечения и возникновения осложнений заболевания. Если выявить болезнь на ранней стадии, её можно лечить амбулаторно и не бояться осложнений.

Отметим, лечение туберкулеза в Украине бесплатное, больной получает препараты по месту лечения.

Напомним, Украина планирует преодолеть эпидемию туберкулеза до 2030 года. В 2020 году заболеваемость этой болезнью уменьшилась на 30 %.

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Автор: Виктория Гордиенко