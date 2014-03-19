Туберкулез часто прячется под маской гриппа, который долго не проходит. Если человек кашляет свыше двух недель, чувствует боль в грудной клетке, удушье, потерял аппетит, чувствует себя слабым и имеет повышенную температуру (37,2–37,5), необходимо немедленно обследоваться. Однако, к сожалению, граждане, почувствовав симптомы туберкулеза, часто не имеют представления, с чем они столкнулись, потому занимаются самолечением и инфицируют окружающих. Тем временем болезнь заостряется, а шансы на быстрое выздоровление тают ежедневно.

Лечение туберкулеза — процесс дорогой и малоприятный. Достаточно сказать, что при выявлении болезни обязательным является стационарное лечение на протяжении 2-х месяцев. Еще четыре месяца длится амбулаторное лечение. Таким образом, процесс лечения в среднем длится полгода. Но, имея даже совсем незначительные остаточные изменения в легких, пациенты находятся под надблюдением врачей еще 4 года. И в период обострения хронических болезней — весной и осенью — они проходят курс профилактического лечения.

Главная опасность туберкулеза в том, что люди недооценивают последствия болезни. Туберкулез может поражать любые органы человека — глаза, кости, головной мозг, желудок и тому подобное, хотя чаще всего это сложное заболевание поражает легкие. Туберкулезная палочка (палочка Коха) размножается в организме и выделяет токсины, которые всасываются кровью. Возникает интоксикация, заболевание влечет легочно-сердечную недостаточность. Все это ведет к верной смерти человека, если болезнь своевременно не остановить.